OM : Jorge Sampaoli évoque le point de sursis

Depuis la rencontre à Angers (0-0), l'Olympique de Marseille a un point de sursis au-dessus de la tête. Contre le Paris Saint-Germain, dimanche dernier, l'ambiance était plus que tendue et les supporters ont envoyé de nombreux objets sur le terrain. Par conséquent, on craint pour le point en moins, même s’il faut que les incidents ayant causé le point en moins avec sursis (un envahissement de terrain) se reproduisent. Jorge Sampaoli s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.