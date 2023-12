West Ham - MU : les compositions sont là

La dix-huitième journée de Premier League se poursuit ce samedi avec un choc entre West Ham et Manchester United. A domicile, les Hammers s’organisent dans un 4-3-3 avec Alphonse Areola qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Vladimir Coufal, Kostas Mavropanos, Kurt Zouma et Emerson Palmieri. James Ward-Prowse, Edson Alvarez et Tomas Soucek se retrouvent dans l’entrejeu. Lucas Paqueta et Jarrod Bowen accompagnent Mohammed Kudus en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Red Devils s’articulent dans un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. En défense on retrouve Aaron Wan-Bissaka, Willy Kambwala, Johnny Evans et Luke Shaw. Le double pivot est assuré par Scott McTominay et Kobbie Mainoo. Seul en pointe, Rasmus Hojlund est placé juste devant Antony, Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho.

Les compositions

Liverpool : Areola - Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson - Ward-Prowse, Alvarez, Soucek - Paqueta, Kudus, Bowen

La suite après cette publicité

Manchester United : Onana - Wan-Bissaka, Kambwala, Evans, Shaw - Mainoo, McTominay - Antony, Fernandes, Garnacho - Hojlund