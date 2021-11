Troyes : Adil Rami croit toujours à l’équipe de France

Revenu en Ligue 1 cet été, Adil Rami a réussi ses débuts sous le maillot de Troyes. Il a notamment été buteur face à Rennes (2-2) le 31 octobre dernier. De quoi lui permettre d’espérer un retour avec l’équipe de France ? Le champion du monde 2018 est persuadé qu’il peut apporter quelque chose aux Bleus, même s’il a conscience que beaucoup de joueurs peuvent prétendre à une place dans le groupe de Didier Deschamps.

« Je ne suis pas complètement con, et je vois le niveau de certains jeunes qui n’ont encore jamais joué, comme le Marseillais Saliba ou, même si ce n’est pas mon poste, le Lensois Clauss », a-t-il confié au Parisien. « Je sais que la relève est belle pour la France. Mais on ne sait pas de quoi a besoin Deschamps. Je peux aider. Renoncer de moi-même aux Bleus, jamais. J’ai encore des antennes dans cette équipe. Par exemple, Pogba, que j’ai souvent au téléphone, est très attentif à ce que le talent ne suffise pas. L’envie, c’est le plus important. Plein de mecs dans les quartiers pensent qu’un passement de jambes et un petit pont suffisent. Ben chez mes Bleus, non. »