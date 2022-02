Qualifications Mondial 2022 : le Chili s'impose en Bolivie

Le Chili s'est imposé sur la pelouse de la Bolivie dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022 dans la Zone AmSud (2-3). La Roja pourra remercier Alexis Sanchez, auteur d'un doublé (14e et 85e), et l'ancien Marseillais Mauricio Isla, avec deux passes décisives à son actif (77e et 85e).

Ce succès replace provisoirement les hommes de Martin Lasarte à la 5e position au classement, synonyme de qualification pour les barrages, avant les matches de la Colombie et de l'Uruguay.

Le classement de la Zone AmSud