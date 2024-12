Angers - Lyon : les compos officielles

L’OL va-t-il garder le rythme ? Invaincus depuis 7 rencontres, les Lyonnais restent sur 8 buts marqués en 2 matches, à Qarabag et contre Nice (4-1 à chaque fois). Les Rhodaniens se déplacent à Angers, ce soir à 21h, pour rester dans le rythme des écuries européennes et revenier à une longueur de Lille et Marseille. De leur côté, les Angevins courent après les points dans la lutte pour le maintien, eux qui ont battu Le Havre le weekend dernier pour sortir de la zone rouge.

Pour cette affiche, Angers reconduit le 11 victorieux face au Havre. Dieng sera en pointe devant Allevinah, Abdelli et El Melali. Belkebla et Aholou formeront le double piston devant la défense. Lyon devrait s’aligner en 4-3-3, avec le capitaine Lacazette en pointe, épaulé par Cherki et Fofana. Matic sera la sentinelle au milieu, avec Veretout à droite et Tolisso à gauche. Maitland-Niles et Tagliafico protégeront les couloirs autour de Mata et Caleya-Car.

Les compositions

Angers : Fofana - Arcus, Bamba, Lefort, Hanin - Belkebla, Aholou - Allevinah, Abdelli (cap.), El Melali - Dieng

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette (cap.), Fofana