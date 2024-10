Le coup de gueule de Toni Kroos contre la Coupe du monde des Clubs

Compétition prévue aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain, la Coupe du monde des Clubs 2025 opposera 32 équipes. Un tournoi qui a été réformé et qui fait jaser. Retraité depuis cet été, l’ancien milieu de terrain allemand Toni Kroos s’est fendu d’un coup de gueule sur son podcast «Simply Luppen» : «je ne suis pas à l’écoute. Il faut se réveiller à un moment donné, faire reposer un peu les joueurs et penser un peu moins à l’argent.»

«C’est tout simplement irresponsable. Ce sera une mauvaise Coupe du monde des clubs et une mauvaise Coupe du monde. À un moment donné, les joueurs sont cassés. Je sais que les gens ne voudront pas l’entendre, du moins pas ceux du promoteur, mais au final, vous gagnez votre vie. La Coupe du monde des clubs est désormais plus difficile à remporter, mais elle n’en vaut plus la peine. À un moment donné, on en a vraiment marre. Vraiment tout le monde, en tant que joueur et en tant que fan» a déclaré Toni Kroos.