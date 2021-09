Cristiano Ronaldo met déjà Lionel Messi à distance !

La suite après cette publicité

Cet été, nous avons assisté à un événement unique en son genre. Cristiano Ronaldo (36 ans) et Lionel Messi (34 ans) ont changé de club la même année. CR7 nous avait déjà habitués à changer de maillot, mais personne n’imaginait vraiment son grand rival argentin quitter le FC Barcelone. Mais c’est ainsi : le Portugais est retourné à Manchester United et La Pulga a signé au Paris Saint-Germain.

Et comme souvent avec ces deux-là, le jeu des comparaisons n’est jamais bien loin. Et visiblement, plusieurs médias n’ont pas attendu pour juger les débuts respectifs des deux cracks. Des analyses qui font, sans surprise, la part belle au Lusitanien. Officiellement revenu à Old Trafford le 27 août dernier, CR7 s’est rapidement mis en action. Auteur de quatre buts en autant d’apparitions (3 en Premier League et 1 en Ligue des Champions), le quintuple Ballon d’Or rayonne.

Avantage CR7 pour le moment

« Cristiano Ronaldo, c’est comme s’il n’était jamais parti », écrit le Daily Mail. « CR7 montre comment ça marche ! », s’exclame Sky Allemagne. Des commentaires élogieux qui tranchent avec les remarques pour évoquer les débuts parisiens de Messi. Le sextuple Ballon d’Or se cherche encore dans la capitale. Recruté par le club de la capitale le 10 août, l’Argentin est apparu à trois reprises sous le maillot rouge-et-bleu et n’a toujours pas été décisif. Il a touché le cadre contre Bruges et l’OL, mais l’ancien Blaugrana n’a pas paru à l’aise dans les systèmes choisis par son coach.

« Messi a l’air perdu », souligne le Daily Mail. Ajoutez à cela l’épisode du remplacement polémique - « Pochettino se moque de Messi », titre même Sky - et vous obtenez un premier mini bilan peu flatteur. Mais on le sait, à chaque fois qu’un de ces deux monstres est encensé, l’autre adore répliquer presque instantanément sur le terrain, histoire de repousser encore un peu plus les limites de ce duel de titans.