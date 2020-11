PSG-RB Leipzig : les compositions officielles

La quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions offre un choc entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. A domicile, les Franciliens qui doivent réaliser un résultat pour ne pas hypothéquer leurs chances de qualification s'organisent en 4-3-3 avec Keylor Navas comme dernier rempart. Alessandro Florenzi, Marquinhos, Abdou Diallo et Mitchel Bakker forment la défense tandis que Danilo Pereira, Ander Herrera, et Leandro Paredes se retrouvent un cran plus haut. En attaque, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria sont associés.

De son côté, le RB Leipzig décide d'opter pour un 4-2-3-1 avec Peter Gulacsi dans les cages derrière Nordi Mukiele, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Angeliño. Marcel Sabitzer et Amadou Haidara forment le double pivot tandis que Christopher Nkunku, Dani Olmo et Emil Forsberg soutiennent en attaque Yussuf Poulsen.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Paredes, Danilo, Herrera - Di Maria, Mbappé, Neymar

RB Leipzig : Gulacsi - Mukiele, Konaté, Upamecano, Angelino - Sabitzer, Haidara - Nkunku, Olmo, Forsberg - Poulsen