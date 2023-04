Manchester United : Erik ten Hag n’épargne pas ses joueurs !

La suite après cette publicité

Et une de plus ! Après les humiliations subies cette saison face à Manchester City (6-3 le 2 octobre 2022) et Liverpool (7-0 le 5 mars 2023), Manchester United a subi une nouvelle déroute. Annoncé comme l’un des grands favoris à la victoire finale en Ligue Europa, le club anglais s’est cassé les dents sur le Séville FC.

À l’aller, déjà, les hommes d’Erik ten Hag avaient « réussi » à concéder le match nul (2-2) en toute fin de rencontre alors qu’ils menaient 2-0. Un scénario vraiment dingue puisque les deux buts andalous avaient été des buts marqués contre leur camp par Tyrell Malacia et Harry Maguire. Hier soir, à l’occasion du quart de finale retour en Espagne, les Red Devils nous ont offert un nouveau show de grande qualité.

«Nous n’étions pas prêts pour le match et ce n’est pas possible»

Grâce à un David de Gea et un Harry Maguire des grands soirs, MU s’est incliné 3-0 sur la pelouse du Sanchez Pizjuan. Trois buts encaissés sur lesquels les deux joueurs cités ci-dessus sont impliqués. À l’issue du match, Erik ten Hag a tout de même voulu défendre le gardien espagnol. « Il est celui qui a le plus grand nombre d’arrêts de jeu en Premier League, ce qui prouve qu’il est un gardien très compétent ». En revanche, à l’heure de faire le constat sur le match, le Batave s’est montré très lucide sur le niveau de son équipe.

« Il est clair que lorsque nous commettons de telles erreurs, il est très difficile de gagner un match de football. Il est évident que l’ambiance a eu un impact, mais ce n’est pas possible. Les supporters peuvent s’attendre à ce que nous soyons capables de faire face à la situation. Je ne dirai pas que c’est une explication. Nous n’étions pas posés, nous n’étions pas calmes. (…) Nous avons pris de mauvaises décisions. Et nous avons aussi perdu les duels. Ils avaient plus de passion, plus d’envie, plus de volonté. Par exemple, sur le deuxième but. Il est alors difficile de gagner de grands matches de football. Nous avons montré à maintes reprises de bonnes performances et de bonnes victoires. Mais ce soir et à d’autres occasions, nous n’étions pas prêts pour le match et ce n’est pas possible. Quand vous êtes à ce niveau et que vous jouez pour Manchester United, vous devez être prêt pour chaque match. » À bon entendeur…