CdM 2022, Belgique : Jan Verthongen cartonne Kevin De Bruyne et Eden Hazard

Battue par le Maroc (0-2) et dans une position inconfortable dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes de finale, la Belgique semble se déliter. Des difficultés sur le terrain qui se retrouvent également en dehors de celui-ci. Alors que Kevin De Bruyne avait récemment déclaré penser que l'équipe était « trop vieille » pour remporter la compétition, son coéquipier, Jan Verthongen, lui a adressé une petite pique en zone mixte en marge de la défaite des Diables Rouges, ce dimanche.

« On ne s’est pas créé assez d’occasions. On prend deux fois le même but au premier poteau. C’est très frustrant, cela ne se passe pas comme on le souhaite. La qualité dans le groupe est présente, on a les armes pour passer au troisième match (...) Je suppose qu’on attaque mal parce qu’on est aussi trop vieux devant », a froidement glissé le défenseur du Benfica Lisbonne. Une réponse amère qui répond également à Eden Hazard. Le Madrilène avait admis que la Belgique ne possédait pas « les trois défenseurs centraux les plus rapides du monde, mais ça, ils le savent. » Ambiance dans le vestiaire des Diables Rouges.