OM : Leonardo Balerdi travaille avec un psychologue

Souvent critiqué par les supporters de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi garde toutefois une grande confiance de la part de son entraîneur, Igor Tudor. Ce dernier l’a très souvent titularisé avec les Phocéens cette saison, malgré les erreurs défensives qu’il commet parfois. Le défenseur central argentin a fait un bilan personnel de sa saison au micro de RMC Sport. Il est notamment revenu sur son travail psychologique.

« Quand le match se termine, je sais si j’ai bien joué ou mal joué. Je n’ai pas besoin d’écouter l’opinion de chacun pour savoir. Moi, en tant que joueur, je suis très autocritique. Dans ma vie de sportif, mais aussi dans ma vie de tous les jours (…) Après les matchs, par contre, je regarde les vidéos des actions dans lesquelles j’étais concerné et j’analyse ce que je dois améliorer. Je ne le fais pas pour ressasser certaines erreurs, je le fais pour progresser, c’est fondamental. (…) Je travaille avec un psychologue spécialisé dans le sport, qui s’appelle Ivan. Il était là d’ailleurs avec moi il y a une semaine. Il est resté 7 jours. On travaille la concentration, rester calme et focus sur la durée et sur certaines situations, avec plein d’exercices. Et tout ça m’aide beaucoup sur le terrain. Donc l’objectif est effectivement d’être « un joueur qui joue simple et qui joue sûr », voilà ce à quoi j’aspire ».

