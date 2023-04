OM : comment Leonardo Balerdi est revenu au centre du jeu

La suite après cette publicité

Dimanche dernier, sur les coups de 19h45, les supporters de l’Olympique de Marseille ont probablement été pris d’une petite crise d’angoisse. Une heure avant la confrontation ultra-importante entre l’Olympique Lyonnais et l’OM, la feuille de match est publiée. Leonardo Balerdi et titulaire. Pire encore, il remplace probablement l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison, Chancel Mbemba, qui prend place sur le banc.

Il faut dire que l’histoire entre l’Argentin et les supporters marseillais est compliquée. Certains estiment qu’ils disposent d’un potentiel intéressant, d’autres qu’ils ont déjà été suffisamment patients avec lui. Mais, quoiqu’il arrive, il fera une bêtise, qui pourra coûter cher. Forcément, on s’est demandé si le Congolais était touché. Que nenni. C’était bien un choix « technique », comme l’a expliqué Igor Tudor. Un autre choix surprenant.

Mais un choix payant puisque l’OM s’est imposé à Lyon, au bout du suspens (2-1). Alors, certes, sa première période a été à l’image de sa carrière jusqu’ici : là dans les instants chauds, moments compensés immédiatement pas une petite erreur, souvent de relance. Mais sa seconde période a été beaucoup plus solide et si on a peu vu Rayan Cherki, c’est en grande partie grâce à lui. Il a récolté la note de 5 par la Rédaction FM.

Pourquoi il a été préféré à Mbemba

C’est surtout pour cette raison que le technicien croate l’a préféré à Chancel Mbemba. Pour cette confrontation - et comme toujours - l’OM était en marquage individuel. Ainsi, la tâche de Balerdi était de suivre Cherki, un élément qui bouge beaucoup et qui dézone donc énormément. On a pu voir l’Argentin au duel à l’exact opposé, sur le terrain, avec son adversaire direct.

Dans le staff, on a estimé que l’ex de Dortmund était plus à même non seulement de jouer tous ses duels, mais surtout de suivre cette consigne à la lettre. Ce qui n’était pas le cas, dans l’esprit d’Igor Tudor, de Chancel Mbemba, malgré le fait qu’il soit un défenseur plus expérimenté et plus propre que son jeune collègue de la charnière défensive.

Il va lui falloir de l’exposition

Pour autant, à l’image de ce qu’a répété inlassablement Samuel Gigot, les défenseurs vivent bien ensemble. « C’est parfait, on a gagné, c’est ce qu’on était venu chercher. On aurait dû tuer le match avant, mais on a gagné. Je pense que ce soir on a fait une bonne prestation. L’important c’est qu’on prend les trois points. Chancel il m’a donné de la confiance avant le match, c’est comme ça qu’on s’améliore. Entre nous on s’encourage. Chancel est un bon mec et un bon joueur. C’est bien de revenir dans l’équipe et avec la victoire, c’est bon pour le mental », expliquait ainsi Leonardo Balerdi après l’Olympico.

Mais pour les six derniers matches, Igor Tudor devra faire des choix et certains éléments seront, nécessairement laissés de côté. Est-ce que ce sera le cas de Leonardo Balerdi ? On dit qu’il est un élément susceptible d’être vendu cet été et pour en tirer le meilleur prix, il va falloir l’exposer un peu plus. Le casse-tête d’Igor Tudor ne sera pas simple à résoudre alors que l’OM va lutter jusqu’au bout avec Lens pour la seconde place en Ligue 1.