OL-OM : les choix douteux d’Igor Tudor

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a tenu le choc à Lyon, où il ne s’était plus imposé depuis 2007 et un doublé de Mamadou Niang, et s’est imposé (2-1). C’était une grande soirée, avec un final haletant. Pourtant, tout au long de la partie, on s’est dit que celui qui allait l’emporter allait être celui qui allait réussir à réduire son nombre de fautes techniques tant celles-ci étaient nombreuses.

Alors, ce dimanche soir, bien sûr, il y a un heureux et un malheureux. Mais ce n’est pas forcément celui qui a essayé de remporter la rencontre en faisant des choix. Laurent Blanc a tenté beaucoup de choses et aurait pu sortir avec un coaching gagnant. Mais ce ne fut pas le cas et c’est un de ses joueurs, qui était remplaçant au début de la partie, qui a marqué contre son camp (Malo Gusto).

Tudor a attendu longtemps

Igor Tudor, lui, a beaucoup tenté d’expliquer les choses à ses joueurs de son banc sans que ceux-ci n’arrivent à comprendre grand-chose. On n’a pas non plus trop saisi le début de match. Chancel Mbemba, qui est l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison, s’asseyait sur le banc, laissant sa place à un Leonardo Balerdi, qui aurait fait quelques erreurs en première période tout en se rattrapant bien en seconde. « Concernant le choix de Léo, ce sont des choix techniques. J’ai étudié le style de Lyon et j’ai estimé que Léo était le meilleur choix. Parfois ça fonctionne, parfois on se trompe », expliquait le technicien marseillais en conférence de presse.

Issa Kaboré, lui, évoluait sur le flanc gauche, laissant le flanc droit à Jonathan Clauss. C’était peu utile et d’ailleurs le Croate a rapidement rectifié cela en première période tant les deux joueurs semblaient dépassés par les évènements. C’était mieux en seconde même si l’ancien Lensois s’est surtout trompé dans ses derniers choix.

Au niveau des changements, on aurait pu penser aussi que Kaboré allait sortir après l’énorme choc qu’il a subi avec Nicolas Tagliafico. Mais, malgré le fait qu’il semblait ailleurs pendant quelques longues minutes, le Burkinabé a bien tenu sa place jusqu’à la dernière minute. Il a aussi fallu attendre les dix dernières minutes pour voir des changements. Alors qu’il semblait manquer de lucidité aux avant-postes, ce n’est que pour les dix dernières minutes que nous avons eu le droit de voir Vintinha, double buteur le week-end dernier, entrer en jeu.