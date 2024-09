PSG : un éducateur poursuivi pour corruption de mineurs

Le PSG est bien malgré lui face à une histoire inquiétante concernant un ancien de ses éducateurs. D’après RMC, un professeur de management recruté il y a un an est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour corruption de mineurs. Plus grave, il avait déjà été condamné en mai dernier par le tribunal de Bobigny, pour des faits similaires ayant eu lieu en 2021, à six mois de prison avec sursis. Six élèves masculins âgés de 14 à 16 ans ont rapporté des bisous dans le cou, des propositions de massages, de leur lécher les pieds et des demandes de sextape. Un garçon affirme même que ce professeur aurait tenté de mettre sa main dans son survêtement. Les parents de l’une des victimes présumées ont porté plainte.

Alertée par le comportement très proche de cet éducateur auprès de certains élèves, la direction a procédé à des vérifications. Elle lui a d’abord infligé un rappel à l’ordre, puis l’a suspendu de son poste. Il a fini par présenter sa démission. Lundi dernier, cet homme de 27 ans a été placé en garde à vue. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, niant certaines accusations comme les baisers donnés à certains jeunes joueurs mineurs. La police l’a présenté au parquet de Versailles qui l’a placé sous contrôle judiciaire pour corruption de mineurs. Le procès se tiendra le 31 janvier prochain. Suite à son jugement à Bobigny, ce professeur avait fait l’objet d’une inscription au fichier des délinquants sexuels (FIJAISV) et d’une interdiction d’exercer auprès de mineurs, soit après son recrutement au sein du centre de formation du PSG.