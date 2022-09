Christopher Nkunku dévoile le nom du joueur le plus fort avec lequel il a joué

Depuis qu'il a quitté le PSG en 2019, Christopher Nkunku est entré dans une nouvelle dimension. Élu meilleur joueur de Bundesliga en 2022 (il a marqué 20 buts l'an passé avec le RB Leipzig), le natif de Lagny-sur-Marne est devenu en mars dernier international tricolore. Interrogé par un jeune joueur de l’AS Val de Fontenay via Onze Mondial, l'international tricolore aux six sélections a dévoilé le nom de l'adversaire le plus fort avec lequel il a joué depuis le début de sa carrière.

La suite après cette publicité

Et sans hésitation, il s'agit de l'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic (40 ans) qu'il a côtoyé au PSG à ses débuts en pro. «Le joueur le plus fort avec qui j'ai joué c'est Zlatan Ibrahimovic. Parce qu'il a un certain caractère sur le terrain et malgré sa corpulence, il est très technique et il réalise de très beaux mouvements et il a marqué un très grand nombre de buts. Et j'aime bien sa manière de jouer.» Voilà qui est dit.