Ferland Mendy lance son token sur Royaltiz

Voilà maintenant presque un an que Royaltiz offre la possibilité de miser sur des talents, connus ou en devenir, en échange d'une partie de leurs revenus futurs. La plateforme en ligne sélectionne les meilleurs talents aux quatre coins du globe pour vous permettre de miser sur leur réussite et d'en tirer des bénéfices, comme avec les footballeurs stars de l'équipe de France Presnel Kimpembe et Moussa Diaby mais aussi des valeurs montantes telles que Youssouf Fofana ou Ludovic Blas.

Foot Mercato vous annonce en exclusivité qu'il sera désormais également possible d'investir sur Ferland Mendy. Vingt-cinq mille tokens du latéral du Real Madrid et des Bleus seront émis à partir du 20 mai prochain, avec un prix d'introduction fixé à 2€ et jusqu'à 19,5% de dividendes annuels en termes de rendement. Pour l'occasion, l'ancien Parisien et Lyonnais nous a dévoilé les trois talents sur lesquels il a décidé de miser sur la plateforme. À vos notes !

