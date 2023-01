FC Nantes - OL : les compositions sont là

La suite après cette publicité

La 18e journée de Ligue 1 se déroule ce mercredi avec un duel intéressant entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais. Les Canaris s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alban Lafont comme dernier rempart. Devant lui, Fabien Centonze, Andrei Girotto, Jean-Charles Castelletto et Quentin Merlin organisent la défense. Le double pivot est assuré par Moussa Sissoko et Pedro Chirivella. Seul en pointe, Mostafa Mohamed est soutenu par Evann Guessand, Ludovic Blas et Moses Simon.

De son côté, l’Olympique Lyonnais s’articule dans un 4-2-3-1 où Anthony Lopes est dans les cages derrière Saël Kumbedi, Dejan Lovren, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico. Maxence Caqueret, Thiago Mendes et Johann Lepenant se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Alexandre Lacazette est épaulé par Tetê et Karl Toko Ekambi sur les ailes.

Nantes termine fort la première période

Les compositions

FC Nantes : Lafont - Centonze, Girotto, Castelletto, Merlin - Sissoko, Chirivella - Guessand, Blas, Simon - Mohamed

Olympique Lyonnais : Lopes - Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Mendes, Lepenant - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi

