OL : Lopes avait un doigt cassé contre Grenoble

L’Olympique Lyonnais reçoit Lorient dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Et il faudra faire sans le gardien et capitaine Anthony Lopes, qui s’est cassé un doigt, comme l’a révélé Laurent Blanc en conférence de presse.

« Anthony Lopes a joué avec un doigt cassé contre Grenoble. Il se l’est cassé pendant l’échauffement. Mais aujourd’hui, c’est douloureux, et il sera absent contre Lorient. On verra pour la suite », a lancé Blanc. Cela rehausse encore un peu plus l’excellente performance de Lopes face à Grenoble en Coupe de France mardi dernier.

