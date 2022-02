Tottenham : les confidences d'Hugo Lloris sur Antonio Conte et les Bleus

Sa prolongation avait animé un peu les débats du côté des supporters de Tottenham. En fin de contrat en juin prochain, Hugo Lloris n'avait toujours pas prolongé son contrat et certains voyaient déjà le Français partir libre cet été. Mais Antonio Conte, nouvel entraîneur des Spurs, ne s'était jamais caché : il voulait absolument prolonger le contrat du portier de 35 ans qu'il juge indispensable sur et en dehors du terrain. Il a fini par obtenir gain de cause puisque Lloris a prolongé jusqu'en 2024. «Mon histoire avec Tottenham était une histoire que je voulais continuer. C’était vraiment clair dans mon esprit. J’ai fait preuve de loyauté envers le club et c’est vraiment important pour moi. (...) C’était vraiment important après neuf ans et demi de comprendre si je suis prêt à continuer à ce haut niveau. L’esprit a une grande importance dans le sport. Si vous vous sentez frais dans votre esprit, cela aide le corps à suivre. Beaucoup de gardiens de but dans le passé prouvent que vous pouvez jouer à un haut niveau jusqu’à très tard. J’ai été très impressionné quand je suis arrivé à Tottenham de voir Brad Friedel jouer et s’entraîner [à 41 ans] comme un joueur de 30 ans » a-t-il confié à The Times.

Au delà de sa motivation, l'international français (136 sélections) a aussi été convaincu par le projet d'Antonio Conte. La présence du technicien italien, qui fait partie de ces entraîneurs ambitieux et qui ont gagné partout, a aussi joué un rôle. «Son CV parle de lui-même en tant que joueur de la Juventus et en tant qu’entraîneur de la Juventus, de Chelsea et de l’Inter Milan. Partout où il est allé, il a gagné. Il a une grande énergie, une grande passion pour le football. Il a son propre concept en termes de séances d’entraînement et de façon de jouer. Nous savons exactement ce que nous devons faire avec et sans le ballon. Il est très exigeant. Il a cette mentalité de gagnant et essaie avec son staff de construire quelque chose de fort pour les prochaines années aux Spurs.»

La France doit se préparer à souffrir au Mondial

L'ancien gardien de Nice souhaitait certainement rester compétitif pour ne pas perdre aussi sa place en équipe de France alors que Mike Maignan (AC Milan) monte en puissance. Le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus pense au Mondial 2022. Une compétition qui sera beaucoup plus dure que la précédente selon lui. «Je m’attends à une Coupe du monde difficile pour la France et nous devons être prêts mentalement, physiquement parce que quand vous êtes les champions, tout le monde vous attend. Ils ont encore plus de motivation pour vous mettre au défi. Quand vous voyez les trois dernières Coupes du monde, à chaque fois, le vainqueur a lutté. Ce fut le cas pour l’Italie en Afrique du Sud, pour l’Espagne au Brésil et pour l’Allemagne en Russie. Ce n’est jamais facile. C’est pourquoi il est important de vous préparer à souffrir, mais nous avons une grande équipe talentueuse avec une forte personnalité. Nous avons un grand sélectionneur», a-t-il détaillé.

Les Bleus iront donc défendre leur titre au Qatar en novembre prochain. Et Hugo Lloris voit une sélection sortir du lot. «Ce sera intéressant de voir l’Angleterre à la Coupe du monde parce que je pense vraiment qu’ils arrivent à une certaine maturité avec des joueurs importants comme Harry Kane. Quand vous regardez la demi-finale [de la Coupe du monde 2018] et la finale de l’Euro [2020], vous pouvez voir la progression et l’Angleterre a tellement de joueurs talentueux.» Réponse dans moins d'un an.