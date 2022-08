Le RC Lens prolonge son partenariat avec Auchan

Le maillot third 2022-2023 du RC Lens

L'aventure historique continue. Le RC Lens a annoncé ce mardi avoir prolongé le contrat liant le club artésien au groupe Auchan jusqu'en 2027. « Le Racing Club de Lens et Auchan prolongent le plaisir jusqu’en 2027. Partenaire fidèle, historique et emblématique du club, Auchan continuera d’afficher fièrement ses couleurs sur la tunique des Sang & Or pour les quatre prochaines saisons ! », ont indiqué les pensionnaires du stade Bollaert-Delelis par le biais d'un communiqué.

D'abord liés de 1983 à 1989, les deux entités étaient revenues l'une vers l'autre à l'été 2016. Pour ne plus se quitter depuis. Cette belle relation va donc continuer pour encore quelques années, en espérant, pour les supporters lensois, qu'elle connaisse de grandes prouesses sportives.

« Animés de valeurs communes, c’est une chance pour le club que de pouvoir s’appuyer sur un fleuron régional au rayonnement international, pour l’accompagner dans son développement dans l’élite », poursuit notamment le RC Lens.