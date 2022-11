Andrés Iniesta aimerait revenir au Barça

Andres Iniesta (38 ans) évolue depuis 2018 au Japon, dans le club du Vissel Kobe, mais a passé toute sa carrière au Barça auparavant, ou il y a tout gagné. Le champion du monde 2010 avec l'Espagne s'est longuement confié pour AS en abordant plusieurs sujets, notamment celui d'un retour à Barcelone, le club et la ville qui l'ont construit. Le milieu de terrain a répondu à la question sans langue de bois.

« Je ne peux pas l'affirmer, mais j'aimerais revenir et être dans une fonction où je me sens capable de continuer à contribuer. À ce jour, je ne peux pas dire que c'est mon rêve, loin de là. J'aimerais retourner au Barça à un moment donné et me former pour bien faire quelque chose que j'aime. Je ne sais pas si c'est entraîneur ou directeur sportif, ce n'est pas quelque chose que je connais encore avec certitude (...). » a notamment confié le numéro 8 au média espagnol.