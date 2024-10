Manchester United : qui est JJ Gabriel, le crack de 14 ans surnommé "Kid Messi" ?

Lionel Messi est sans conteste une légende du football. Pour certains, le champion du monde 2022 est même le meilleur joueur de l’histoire, lui qui est le seul homme à avoir remporté 8 Ballons d’Or durant sa carrière. Si l’Argentin de 37 ans continue de pratiquer son sport favori à l’Inter Miami, il est de plus en plus proche de la retraite. Malgré cela, il inspire encore et toujours les jeunes générations Les clubs, eux, espèrent dénicher le nouveau Messi, bien qu’il soit unique. Au FC Barcelone, beaucoup voient en Lamine Yamal (18 ans) l’héritier de la Pulga. En Argentine, on mise plutôt sur Claudio Echeverri (18 ans), qui a d’ailleurs signé en faveur de Manchester City.

Au Brésil, Messinho (17 ans), qu’on compare à Messi comme à Neymar, a lui rejoint Chelsea. Mais en Angleterre, Manchester United compte également dans ses rangs un crack que l’on compare souvent à la star argentine. Son nom ? Joseph Junior Andreou Gabriel. Mais il préfère qu’on l’appelle tout simplement JJ Gabriel. Cependant, la presse anglaise et les amateurs de ballon rond, eux, l’ont surnommé "Kid Messi" en raison de ses qualités exceptionnelles. Le jeune joueur, qui a soufflé ses 14 bougies le week-end dernier, est considéré comme un très grand espoir du club mancunien, qu’il a rejoint à 11 ans. D’ailleurs, les pensionnaires d’Old Trafford n’ont pas hésité à le surclasser à plusieurs reprises tant il impressionnait tout le monde dans sa catégorie d’âge.

"Kid Messi" bluffe déjà tout le monde

Ainsi, à l’âge de 13 ans, celui qui a été le coéquipier de Cristiano Ronaldo Jr dans les catégories jeunes évoluait déjà avec les U16 de Man U. Durant l’été, il a ensuite brillé lors d’un tournoi de pré-saison à Hong Kong, où il avait terminé meilleur joueur avec 2 buts et 2 passes décisives. Dimitar Berbatov, ancienne star de Manchester United, lui avait remis son trophée pour la petite anecdote. Et depuis le début de la saison, il s’entraîne avec les U18 du club anglais. Il ne jouera pas encore avec eux mais« s’entraîner avec des joueurs plus âgés l’aidera pour son développement et lui donnera de nouveaux défis» selon The Sun. Pour tous les observateurs, il est promis à un bel avenir. The Sun parle d’un «grand talent.» De son côté, le Daily Mail a écrit que «"Kid Messi" a laissé les entraîneurs époustouflés par son talent.» *

Fin techniquement, précis face au but et capable d’enchaîner les dribbles dévastateurs, cet ailier né en 2010 est considéré comme un surdoué du ballon rond, lui qui a l’étoffe d’une star pour beaucoup. Très suivi sur Instagram, puisqu’il compte plus de 83 300 followers, il a signé un gros contrat avec Nike. La marque à la virgule l’a vite enrôlé. En ce qui concerne son avenir en club, le FC Barcelone l’a récemment dragué. En effet, les Culés l’ont invités à visiter le Camp Nou et lui ont offert des billets pour un match, ainsi qu’un maillot de l’équipe signé et une photo avec Lamine Yamal. Un autre "héritier" de Messi. Mais JJ Gabriel veut se faire un nom seul et grâce à son talent, lui qui veut éviter de devenir un énième wonderkid perdu.