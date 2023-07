Djibril Cissé fait son retour à Auxerre !

La suite après cette publicité

Légende de l’AJ Auxerre dont il a porté le maillot en professionnel entre 1999 et 2004, Djibril Cissé (41 ans) fait son retour avec les Bourguignons, mais pas en tant que joueur puisqu’il intègre le staff du coach Christophe Pélissier en vue de la prochaine saison de Ligue 2.

L’ancien buteur de Liverpool et de l’Olympique de Marseille épaulera les attaquants de l’AJA. «Il est de retour ! 19 ans après son départ en tant que joueur pour le mythique Liverpool FC, Djibril Cissé revient à la maison. Le meilleur buteur de Ligue 1 en 2002 et 2004 interviendra chaque semaine auprès de nos attaquants, en étroite collaboration avec Christophe Pélissier et son staff technique» peut-on lire dans un communiqué.

