L'incroyable revanche de la France à l'indice UEFA !

Catastrophique, honteux, indigne, tout a été dit ou presque, y compris dans nos colonnes, sur les piteuses performances des clubs français en Coupe d'Europe depuis 5 ans. Mais force est de constater que cette saison européenne 2021-22 s'annonce comme un grand cru pour la France. Outre le fait que 4 de nos représentants sont déjà qualifiés et que le LOSC est bien parti pour en faire de même, les performances et surtout l'envie affichées par les clubs français font plaisir à voir.

Malgré des résultats décevants, le PSG est déjà qualifié pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions, ce qui a permis à la France, malgré la défaite parisienne à Manchester City (2-1), de glaner les points bonus de qualification (soit l'équivalent de trois victoires en Coupe d'Europe). Mais, mentions spéciales à Rennes, Monaco et l'OL qui ont régalé depuis le début des compétitions européennes et qui ont encore bien représenté la France ce jeudi soir (belle victoire de Monaco face à la Real Sociedad 2-1 et de l'OL contre Brondby 3-1). À eux trois, ils totalisent 11 victoires européennes, sont qualifiés pour le tour suivant et ramènent aussi aussi des points bonus.

Vers un record historique de la France à l'indice UEFA ?

De son côté, le LOSC n'est pas encore qualifié, mais ses deux victoires consécutives en C1, dont la dernière 1-0 face à Salzsbourg (une première dans l'histoire du club), permet au club nordiste d'envisager très sérieusement une qualification en 1/8e de finale de la LdC ou au pire en Ligue Europa. Seule ombre au tableau et elle est de taille, celle de l'OM. Le club phocéen a été tout simplement catastrophique avec 4 nuls et une terrible défaite en Turquie (2-4) face au Galatasaray. Reste encore un infime espoir de se qualifier en Ligue Europa Conference pour sauver les apparences... Il n'empêche que la France est bien partie pour battre son record historique de points à l'indice UEFA, une excellente nouvelle à quelques mois de la refonte de la Ligue des Champions.

Dans le reste du classement de l'indice, à noter l'excellente forme affichée par les Pays-Bas (12.600 points) qui talonnent l'Angleterre (13.571) et qui sont justes placés devant la France (11.916) sur le podium. Enfin, on soulignera l'inhabituelle 6e place de l'Espagne qui semble se diriger vers la pire saison de son histoire européenne à l'indice UEFA avec les performances pour le moins compliquées de la plupart de ses clubs, hormis le Real Madrid, qui sauve pour l'instant notre voisin de l'autre côté des Pyrénées.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2021/22 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 26/11/21 :

-1. Angleterre 13.571 points (7/7)

-2. Pays-Bas 12.600 points (5/5)

-3. France 11.916 points (6/6)

-4. Italie 10.285 points (7/7)

-5. Allemagne 10.214 points (7/7)

-6. Espagne 9.285 points (7/7)

-7. Portugal 7.916 points (4/6)

-8. Autriche 7.000 points (4/5)

-9. Suisse 6.750 points (2/4)

-10. Danemark 6.400 points (4/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2017 et 2022) :

-1. Angleterre 99.212 points

-2. Espagne 86.998 points

-3. Italie 71.473 points

-4. Allemagne 69.213 points

-5. France 53.581 points

-6. Portugal 48.382 points

-7. Pays-Bas 42.700 points

-8. Autriche 35.450 points

-9. Ecosse 33.500 points

-10. Russie 32.682 points