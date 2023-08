Al-Nassr : la rage de Cristiano Ronaldo

Samedi, Al-Nassr s’est imposé face à Al-Hilal dans le cadre de la finale de la Coupe arabe des clubs champions (2-1). Pourtant réduits à 10 et menés au score, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont renversé la tendance pour finalement remporter le trophée tant espéré. Buteur, par deux fois, CR7 s’est mué en patron, permettant aux siens de battre l’armada adverse, composée de Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Malcolm ou encore Milinkovic-Savic.

Ce dernier, ancien joueur de la Lazio Rome, a même été élu MVP de la finale, malgré la défaite. Et forcément, cela ne passe pas pour Cristiano Ronaldo. Déjà récompensé du titre de meilleur buteur de la compétition, en plus de l’avoir remportée, le Portugais s’est montré fou de rage lors de la cérémonie de la remise du trophée du meilleur joueur du match que Milinkovic-Savic a gagné. En colère, l’ancienne gloire du Real Madrid agitait ses doigts en faisant le signe "deux", en rapport à son doublé. Insuffisant pour l’organisation. Ronaldo peut néanmoins savourer le plus important : la Coupe arabe des clubs champions, le premier trophée de la nouvelle ère d’Al-Nassr.