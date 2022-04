Le message de Mino Raiola

La presse italienne a annoncé, presque de concert, la mort de l'agent Mino Raiola, 54 ans, cet après-midi. Information démentie quelques minutes plus tard par le bras droit de Raiola puis son médecin et des membres de son entourage. Dans un état grave selon d'autres sources, il a publié le temps de communiquer sur les réseaux sociaux pour démentir l'information de son décès.

La suite après cette publicité

«Etat de santé actuel pour ceux qui se demandent : énervé, pour la deuxième fois en 4 mois ils me tuent. Semble également capable de ressusciter.», peut-on lire sur le tweet publié à son nom. Il y a quelques semaines déjà, certains avaient annoncé la mort de Raiola mais l'information n'avait pas été relayée par les médias européens.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.