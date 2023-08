Équipe de France, PSG : l’aveu choc de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’a pas encore pris la parole. Silencieux depuis sa dernière conférence de presse avec les Bleus, où il a d’ailleurs confié qu’il serait un joueur du PSG cette saison, le Bondynois reste discret. Hormis quelques tweets ou messages publiés sur ses réseaux sociaux pour réagir à divers sujets, l’attaquant de 24 ans n’est pas sorti du silence. Mais cela pourrait être pour très bientôt selon certaines rumeurs. En attendant que KM7 parle, d’autres le font à sa place.

Mbappé aurait été sélectionné même sans jouer

Ce jeudi, c’est le sélectionneur national, Didier Deschamps, qui s’est exprimé sur ce sujet brûlant dans les colonnes de L’Équipe. Et il avait des choses à dire, lui qui n’a pas manqué une seule miette de ce feuilleton estival opposant la star tricolore au Paris Saint-Germain. «La situation était compliquée, elle s’est normalisée. Tant mieux. Tout le monde est gagnant. J’ai échangé avec lui. C’est très bien pour l’équipe de France bien évidemment, mais aussi pour le club et pour lui.»

Mais si la situation avait perduré jusqu’à la trêve internationale de septembre, c’est-à-dire que KM7 soit mis à l’écart et ne joue pas, le coach des Bleus aurait dû faire un choix. Et pour lui, il était évident. «Il serait venu avec nous, c’est une certitude (…) On aurait fait en sorte de trouver des solutions. Cela n’aurait pas remplacé la compétition, mais on aurait fait en sorte de compenser au maximum. Kylian aurait été avec nous.»

DD a son avis sur son conflit avec le PSG

L’avant-centre a un statut particulier à ses yeux et ne pas jouer en club n’aurait donc pas été un problème pour lui. Ce qui l’est pour d’autres… Qu’importe, DD est sûr de lui. Bien qu’il ait échangé avec Mbappé, il ne s’est en aucun cas mêlé de son conflit avec Paris. Il a laissé le joueur régler ses problèmes avec les pensionnaires du Parc des Princes. Mais il a un avis malgré tout sur le sujet.

«J’ai eu des discussions, mais peu importe la situation, je fais en sorte de tout comprendre. C’est sûr que ne pas jouer… Pour lui, ça n’a pas de prix, de jouer. Mais être en pleine possession de ses moyens sans pouvoir jouer avec son club, cela aurait été impossible». Si jamais il reste bien à Paris cette saison, KM7 sera encore au cœur de l’actualité mercato dans un an au moment de l’Euro. Mais cela ne l’impactera pas selon DD. «Je ne pense pas qu’il y ait un risque de perte d’énergie. Pour lui faire perdre sa tranquillité, à Kylian… Celui qui va y arriver n’est pas encore né.»

Un capitaine responsable chez les Bleus

Le sélectionneur des Tricolores en a profité d’ailleurs pour tirer un premier bilan du capitanat de Mbappé. Pour lui, l’ancien joueur de l’AS Monaco assume complètement ce nouveau rôle. Il réussit à faire le lien entre les anciens et la nouvelle génération. Le tout en n’ayant pas forcément plus de pression. Ce qui est une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, dont le choix n’avait pas fait l’unanimité au départ puisqu’un joueur comme Antoine Griezmann n’était pas ravi. Mais tout cela est du passé.

Didier Deschamps avance main dans la main avec son capitaine. Un joueur et un homme avec lequel il échangeait beaucoup avant et avec lequel il parle encore plus aujourd’hui puisqu’il a le brassard. Un brassard qu’il a pris avec plaisir, lui qui ne voulait pas occuper ce rôle au PSG selon El Chiringuito. Cela tombe bien puisque le vestiaire parisien a élu Marquinhos devant Danilo et Presnel Kimpembe. Mbappé, lui, a été classé quatrième. Mais cela n’est pas pour déplaire au joueur qui préfère cette fois-ci rester dans l’ombre.