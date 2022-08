Newcastle encore recalé sur le mercato

La suite après cette publicité

Décidément, Newcastle est à la peine sur le mercato estival 2022. Après les arrivées de Sven Botman et de Nick Pope, en plus du transfert définitif de Matt Targett, les Magpies multiplient les pistes depuis plusieurs semaines. Mais le club le plus riche du monde se fait constamment recaler et essuie échec sur échec dans tous les dossiers.

Comme l'explique Sky Sports ce lundi, l'écurie du Tyneside vient de formuler une offre d'environ 23 M€ à Watford pour João Pedro (20 ans). Mais les Hornets, relégués en Championship il y a quelques mois, ont refusé cette approche de Newcastle pour l'attaquant brésilien, qui ne serait pas à vendre et qui a débuté lors des 3 premières journées de championnat cette saison. Les Toons accélèrent bel et bien sur le marché, reste maintenant à concrétiser.