PSG : la grosse condition du clan Neymar pour partir

La suite après cette publicité

On dirait bien qu'un été encore, on ne va pas échapper à un feuilleton Neymar. Après la sortie médiatique assez floue de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de l'avenir du Brésilien - « si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées » - et nos informations expliquant que le joueur n'était pas considéré comme indispensable par Luis Campos, qui écouterait des offres pour lui, on peut dire qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir du Brésilien.

Il faut dire qu'il ne semble pas spécialement attirer de gros clubs, la faute à un salaire colossal de plus de 30 millions d'euros qui le rend inabordable même pour les plus grosses formations du Vieux Continent, surtout que sur le terrain, ça ne suit pas forcément... Il a ainsi été proposé par Pini Zahavi au FC Barcelone et à la Juventus, qui n'ont pas vraiment l'air très emballés...

Le clan Neymar ne lâchera pas le moindre euro

Et dans son édition du jour, le quotidien espagnol El Pais en dit un peu plus sur la situation de la vedette de la Canarinha. On apprend notamment qu'en interne, on est conscient que le père du joueur, qui a une influence majeure, est prêt à partir... à une condition : toucher environ 200 millions d'euros, correspondant au reste de son contrat à Paris. Ce qui s'annonce particulièrement difficile, et du côté de Paris, on commence à penser qu'un prêt serait la solution la plus réaliste.

Il faudrait donc trouver un club avec lequel partager les émoluments du joueur. Le média précise aussi que la direction du PSG a fait savoir à Neymar Sr que le salaire du joueur serait en partie pris en charge par le champion de France, et qu'il serait versé via la fondation du joueur, l'Instituto Neymar Junior. Dans quel intérêt ? Le journal ne l'indique pas, mais précise que cette société appartenant au joueur est sponsorisée par... Qatar Airways. Quoi qu'il en soit, il sera bel et bien difficile de se débarrasser de Neymar cet été...