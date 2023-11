Benjamin Mendy obligé de vendre son manoir pour éviter la faillite

Désormais au FC Lorient, bien loin des projecteurs, Benjamin Mendy n’a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens. D’où les 78 petites minutes de jeu en Ligue 1. Mais le latéral gauche français est encore occupé en dehors des terrains, avec une situation financière délicate à gérer. En effet, suite à ses affaires avec la justice, l’ancien joueur de l’OM a perdu beaucoup d’argent. À tel point qu’il cherche à se séparer de son manoir dans le Cheshire.

Pire, Benjamin Mendy aurait, selon The Sun, réduit de 750 000 £ le prix de son manoir pour le vendre au plus vite, celui-ci étant estimé à 5 millions de livres sterling. Le Lorientais doit vendre, pour éviter la faillite à en croire le média britannique. La maison, décrite par certains agents immobiliers comme «l’une des plus belles du Cheshire», possède une piscine, un cinéma, une salle de jeux ainsi que six grandes chambres.