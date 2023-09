Lorient : Regis Le Bris annonce la couleur pour Benjamin Mendy

C’est l’actualité du week-end sur ce retour de trêve internationale. Transféré à Lorient cet été après avoir été innocenté, Benjamin Mendy va faire son grand retour sur les pelouses de Ligue 1 deux ans après son dernier match officiel. Après une remise en forme d’environ 8 semaines, le latéral gauche de 29 ans sera dans le groupe des Merlus.

Et ce vendredi, en conférence de presse, le coach Régis Le Bris a mis les choses au clair concernant ce dossier. « Si je peux donner une info aujourd’hui, c’est qu’il ne sera pas titulaire. (…) On en est à huit semaines et trois jours. Il a franchi les différentes étapes de construction. Il a fallu reconstruire les fondamentaux, cardio, musculaires, il y a eu des séances progressives avec le groupe, aujourd’hui complètes, puis des grands jeux, c’est-à-dire à 11 contre 11, dans des circonstances de matches de compétition. Il est, aujourd’hui, dans de bonnes conditions pour postuler à un groupe de L1. Il est dans les joueurs éligibles.»