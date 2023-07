JT Foot Mercato : le PSG lance la deuxième phase de son mercato !

Le ménage du PSG commence

La suite après cette publicité

Après avoir fait ses achats sur ce mercato estival, le PSG est maintenant vendeur. D’après les informations de Sport, ce sont 8 joueurs indésirables qui ont été invités à trouver un point de chute d’ici la fin de l’été. Parmi eux, on retrouve Timothée Pembélé, Colin Dagba et Ismaël Gharbi. Les trois Titis parisiens ne rentrent pas dans les plans de Luis Enrique. On retrouve également Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Keylors Navas, tous de retour de prêt. Le média espagnol n’a pas mentionné les noms de Icardi, qui est sur le point de s’engager avec Galatasaray, ou de Julian Draxler lui aussi de retour de prêt au SL Benfica. Trois autres noms non cités dans le papier alors qu’ils sont annoncés sur le départ depuis quelques semaines : Édouard Michut, Ayman Kari et Djeidi Gassama. Sport ne mentionne pas non plus Marco Verratti. L’Italien ne fait pas partie des joueurs à évincer mais le PSG ne s’opposera pas à son départ. Pour rappel, l’Italien est la priorité de l’Atletico de Madrid. Une piste confirmée par l’Equipe qui annonce que des contacts entre les directions ont déjà été pris. Aucune offre n’a encore été faite mais le milieu de terrain n’est pas contre un transfert vers la capitale espagnole. Tous ces départs permettraient au PSG d’alléger sa masse salariale et de récupérer un peu de liquidités pour équilibrer ses comptes dans le cadre du fair-play financier. Des moyens plus qu’importants car ils permettraient aux Parisiens de compenser le possible départ de Kylian Mbappé. Selon le média espagnol AS, le joueur n’a toujours pas annoncé à son président ses intentions. Le Français souhaite quitter le Paris Saint Germain en juin 2024, au terme de son contrat. Bien que les relations entre le PSG et le Real Madrid soient glaciales, le club parisien a jeté son dévolu sur une pépite de la Castilla. Defensa Central explique que le club francilien et surtout Luis Campos seraient intéressés par le défenseur central Rafa Marin. L’Espagnol qui évolue sous les ordres de Raul est sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en 2024. Le club madrilène aimerait négocier une vente, tout en conservant 50% des droits économiques du jeune espagnol. L’autre dossier primordial pour Paris : trouver un numéro 9. Cela tombe bien puisque le SL Benfica a annoncé mettre en vente Gonçalo Ramos d’après le quotidien O Jogo. Il faudra tout de même débourser 80 M€ pour s’attacher les services du Portugais. Autre dossier pour le Paris Saint Germain, le très courtisé Rasmus Hojlund. Manchester a trouvé un accord avec le Danois selon les informations de The Athletic mais l’Atalanta en réclame 100M€. Bien que le média britannique évoque une somme de 70M€, cela reste encore trop élevé pour les Red Devils. Le PSG pourrait en profiter pour augmenter la mise et s’offrir le crack danois. Encore un autre dossier pour le club français, celui de Bernardo Silva. Les nouvelles ne sont pas bonnes puisque le Portugais reste sur ses positions et souhaite rejoindre le FC Barcelone selon AS. Il aurait même demandé à son agent d’explorer toutes les solutions possibles pour signer en Catalogne cet été.

João Félix annonce ses envies d’ailleurs

La situation de João Félix est claire, il n’est plus le bienvenue chez les Colchoneros. De retour après son prêt à Chelsea, il a été associé à bon nombre de clubs, mais aucune offre sérieuse n’a été formulée. Le Portugais a donc décidé de prendre la situation en main et a annoncé lors d’une interview avec le journaliste italien Fabrizio Romano qu’il aimerait rejoindre… le FC Barcelone. « J’adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix et j’aimerais rejoindre le Barça. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi.» Une sortie qui a fait vriller l’Atlético. La Cadena COPE explique que le club n’était pas au courant des déclarations et n’avait pas donné son accord à João Félix pour s’exprimer. Une interview clairement considérée comme un manque de respect envers le club mais aussi envers les supporters. La plaque du joueur a d’ailleurs été dégradée aux abords du Wanda Metropolitano. Cela va être difficile de déterrer la hache de guerre entre le Portugais et la direction madrilène. Selon le média espagnol AS, le Barça ne dirait pas non au joueur puisque Joan Laporta aime beaucoup son profil. L’Atlético est prêt à tout pour se débarrasser du joueur. La formule d’un prêt avec option d’achat est évoquée et le dossier pourrait s’accélérer dès la semaine prochaine.

À lire

Trois clubs voulaient Benjamin Mendy

Les officiels du jour

Si vous ne le saviez pas, Benjamin Mendy a déjà retrouvé un club et il s’agit du FC Lorient. Quelques jours après avoir été jugé non-coupable de viol et de tentative de viol, le latéral gauche vient de signer un contrat de 2 ans chez les Merlus après avoir été libéré par Manchester City. Le champion du monde 2018 portera le numéro 5.

La suite après cette publicité

Xavi Simons file au RB Leipzig en prêt. Après avoir signé un contrat de 4 ans avec le PSG, le Néerlandais voit son avenir se dessiner du côté de la Bundesliga.

Le milieu de terrain français, Lucas Tousart quitte le Hertha Berlin, après 3 saisons et signe à l’Union Berlin. A 26 ans, l’ancien Lyonnais va pouvoir rejouer la Ligue des Champions avec son nouveau club.

La suite après cette publicité

Un nouveau gardien à Rennes ! Geoffrey Lemblet (34 ans) s’engage avec le Stade Rennais en provenance de Sedan et complètera la hiérarchie derrière Steve Mandanda et Gauthier Gallon. Il signe un contrat de 1 an avec et portera le numéro 40.

Il y a du mouvement à Toulouse. Le RSC Anderlecht a officialisé l’arrivée de Maxime Dupé. Le portier de 30 ans a signé un contrat de 2 ans. Autre départ, c’est celui de Saïd Hamulic vers le Vitesse Arnhem. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat.

La suite après cette publicité

Jonas Martin atterrit à Brest alors qu’il était libre de tout contrat après la fin de son aventure à Lille. Il s’engage pour 2 ans.

Le FC Barcelone enregistre le départ d’un espoir ! Arrivé la saison dernière en provenance du Racing Santander, Pablo Torre a vécu une saison compliquée avec peu de temps de jeu. Dans l’optique de s’aguerrir, le milieu de 20 ans file en prêt du côté du Girona FC pour la saison prochaine.

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec la Reggina en Serie B, Jérémy Ménez n’a pas été prolongé. Il n’a pas tardé à trouver un challenge excitant puisqu’il signe à Bari, qui évolue aussi en Serie B. Un contrat d’un an plus une en option en cas de promotion.

Annoncé comme un crack, Alen Halilovic est très loin d’avoir répondu aux attentes placées en lui. Déjà âgé de 27 ans, le milieu croate a enchaîné les prêts après son expérience ratée au FC Barcelone. Libre depuis l’hiver dernier, il vient de retrouver un club puisqu’il a signé un an avec le Fortuna Sittard, formation d’Eredivisie.