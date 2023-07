Real Madrid : le PSG ne lâche pas Rafa Marin !

L’information peut surprendre, tant il est difficile aujourd’hui de voir le Real Madrid et le Paris Saint-Germain parler transfert, hormis pour le cas Mbappé. Les relations entre les deux clubs se sont sérieusement dégradées depuis que la Casa Blanca fait le forcing pour recruter le Bondynois.

La suite après cette publicité

Pourtant, ça n’empêche pas Luis Campos de cibler de jeunes Merengues. Defensa Central relaie une information selon laquelle les Rouge et Bleu seraient très intéressés par le défenseur central du Real Madrid Castilla, Rafa Marin. Âgé de 21 ans, ce dernier serait également dans le viseur de Chelsea.

À lire

Chelsea va recruter un défenseur à 87 millions d’euros, la presse espagnole est choquée par le tacle de Nasser Al-Khelaïfi

Un joueur apprécié par Luis Campos

Titulaire de l’équipe entraînée par Raul, l’Espagnol n’a plus qu’un an de contrat avec la Casa Blanca. Un départ cet été est donc très possible, même si le Real Madrid aimerait négocier une vente, tout en conservant 50% des droits économiques du joueur. Une formule qui ne plaît à aucun courtisan.

La suite après cette publicité

La piste Rafa Marin n’est en tout cas pas nouvelle au PSG, puisque Luis Campos avait déjà noté le nom du joueur l’an dernier. Mais Paris a-t-il vraiment une chance ? Outre le handicap lié à ses relations compliquées avec Madrid, le média nous explique que le principal intéressé préférerait rester en Liga et que le Betis serait ainsi l’équipe la mieux placée pour l’accueillir.