Le PSG attaque le Real Madrid pour Rafa Marin

Malgré tous les déboires du moment, le quotidien du PSG reste dominé par les affaires courantes. Annoncé sur le départ et même dans les bagages déjà scellés de Kylian Mbappé, Luis Campos poursuit sa mission, en attendant de s'en aller. Le conseiller football du club de la capitale prospecte pour tenter de trouver les recrues nécessaires à renforcer, et surtout équilibrer, l'effectif de Christophe Galtier.

D'après les dernières informations de Marca, c'est vers le Real Madrid que le Portugais s'est tourné. Il a ciblé le jeune Rafa Mir, pilier du Castilla (36 matchs joués depuis le début de la saison dernière) mais qui voit son avenir être bouché pour le moment en équipe première. Il n'a encore jamais été appelé par Carlo Ancelotti ou Zidane avant lui, et voit les Militao, Rüdiger, Alaba et autre Nacho difficile à aller chercher.

Campos est sous le charme

Luis Campos a flairé la bonne affaire car à la Casa Blanca, on compte beaucoup sur ses qualités de défenseur central. Il est déjà développé physiquement, sa personnalité est appréciée en interne et possède des acquis techniques au-dessus de la moyenne. Le quotidien espagnol affirme d'ailleurs que le joueur de 20 ans donnera sa priorité à son club formateur, mais l'intérêt du PSG a aussi de quoi le flatter, surtout si le Real continue à ne pas le faire jouer.

Il faudra aussi convaincre les Merengues de bien vouloir le vendre. Le contrat de Marin court jusqu'en 2024 et contient une clause libératoire de 30 M€. Si le PSG veut bouger sur lui l'été prochain, à un an de la fin de bail du joueur, il faudra se montrer convaincant, alors que les relations entre Paris et Madrid sont des plus fraîches, causées par le feuilleton Kylian Mbappé de l'été dernier, et le contentieux autour de la Super League.