Lorient explique le coup inattendu Benjamin Mendy

Le FC Lorient a créé une véritable surprise en recrutant à la surprise générale Benjamin Mendy. Relaxé par la justice anglaise et inactif depuis deux ans, le joueur de 29 ans n’a pas mis bien longtemps pour retrouver un club. Courtisé par Burnley, Nottingham Forest et l’Olympiacos, le champion du monde a préféré poser ses valises à Lorient. Une opération facilitée par son agent, qui est également le représentant du coach des Merlus, Régis Le Bris.

C’est d’ailleurs ce dernier qui a été la première voix du FCL à évoquer cette opération, en marge de l’entraînement du jour des Lorientais, le FCL n’ayant toujours pas prévu de conférence de presse de présentation. Et pour RLB, l’arrivée de Mendy n’est pas un simple coup médiatique destiné à faire parler du club breton. Dans des propos rapportés par RMC Sport, le technicien lorientais a tout d’abord évoqué la façon dont le nom de Mendy a été envisagé par les Merlus.

Un joueur comme un autre

« Cela s’est fait comme beaucoup de recrutements. (…) En ce qui concerne Benjamin, c’est un poste à gauche comme latéral, piston, voire axe gauche sur une défense centrale à trois. Ce poste-là n’est pas facile à trouver. (…) On s’est dit pourquoi pas, même si cela paraissait très éloigné du fait du statut du joueur, de son expérience et de ce qu’est Lorient aujourd’hui », a-t-il indiqué, avant d’évoquer un peu plus en détail la manière dont laquelle les deux parties se sont rapprochées, avant d’arriver à un accord.

« Pour nous, c’est hyper intéressant. Je n’irai pas jusque dans les moindres détails où cela s’est joué, mais il y a eu l’acquittement qui est arrivé. Nous étions toujours à la recherche à ce poste, et j’ai eu une rencontre en visio avec lui le week-end où on a joué contre Concarneau (le 15 juillet, ndlr). Deux heures qui m’ont dit pas mal de choses sur la personnalité du joueur. (…) Le feeling est très, très vite passé sur la connexion et la compatibilité que l’on peut avoir avec ce qu’il se fait au club. (…) On a repris contact sur le début de semaine pour se dire que l’on voulait construire quelque chose. On a abouti mardi en fin de journée, très tard, pour une présentation officielle mercredi. » Place désormais au terrain, même si Benjamin Mendy ne pourra pas rejouer un match officiel en entier avant un mois et demi, voire deux mois.