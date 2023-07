Lorient : les dessous de l’arrivée surprise de Benjamin Mendy

La suite après cette publicité

Au début, pour être honnête, on a cru à une fake news ou que les médias officiels des Merlus avaient été piratés. Mais après avoir vérifié qu’il s’agissait bien du compte officiel du FC Lorient sur Twitter et que le communiqué existait bien sur le site internet du club breton, la surprise était totale. Cinq jours seulement après avoir été reconnu non-coupable de viol et tentative de viol par la justice anglaise, Benjamin Mendy (29 ans) a retrouvé un club.

« Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient. Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy ». À tous ceux qui se demandaient si le champion du monde 2018 allait pouvoir reprendre sa carrière professionnelle après avoir vu son nom être entaché, la réponse de Mendy a été foudroyante.

Une piste amorcée il y a un mois

Mais comment les Merlus ont-ils procédé pour signer ce coup médiatique et sportif XXL ? En attendant les premiers mots du jour ou de son président Loïc Féry, Le Parisien nous apporte quelques éclaircissements. Un coup pour lequel le FCL a pris des risques puisqu’ils ont activé cette piste il y a un mois, soit bien avant le verdict de la justice anglaise.

De plus, Mendy partage le même agent que Régis Le Bris, ce qui a facilité les choses. Une version confirmée par Le Télégramme. Le quotidien ajoute toutefois que ce dossier a été validé à tous les étages du FCL, rassuré par l’état physique d’un joueur éloigné des terrains pendant près de deux ans. La liste médicale s’est déroulée sans accrocs ces derniers jours à Paris et Mendy avait déjà effectué des tests physiques « rassurants » à Manchester, selon l’entourage du club. Pour Lorient, pas la peine de se poser plus de questions. Benjamin Mendy est prêt et il ne fallait pas passer à côté de cette opportunité.