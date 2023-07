Benjamin Mendy rebondit contre toute attente à Lorient !

La suite après cette publicité

C’est une vraie bombe sur le mercato qui vient d’exploser ce matin. Libre après six années du côté de Manchester City et deux années passées du côté des tribunaux suite à des accusations pour viols et agressions sexuelles, Benjamin Mendy retrouve un club pour la saison prochaine. Le latéral gauche de 29 ans va débarquer du côté de la Ligue 1 puisqu’il s’est engagé avec le FC Lorient.

Le club breton a annoncé la nouvelle via un communiqué : «Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient. Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy (29 ans).» Formé au Havre entre 2007 et 2013 puis passé à l’Olympique de Marseille (2013/2016) et l’AS Monaco (2016/2017), le gaucher va donc découvrir un quatrième club dans l’Hexagone.

«Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la Premier League sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment, vient renforcer l’effectif lorientais pour cette nouvelle saison. Le natif de Longjumeau, qui portera le numéro 5 chez les Merlus, fera ses premiers pas à l’Espace FCL aujourd’hui. Bienvenue Benjamin» ont poursuivi les Merlus dans leur communiqué.

C’est donc un nouveau départ que tentera de prendre Benjamin Mendy. Reconnu non-coupable, celui qui a remporté la Ligue 1 en 2017 et la Coupe du monde en 2018 va pouvoir retrouver ses sensations du côté de la Bretagne. Il sera en concurrence avec Darlin Yongwa et Vincent Le Goff au poste de latéral gauche. Une nouvelle option pour Régis Le Bris qui avait décroché une belle 10e place la saison dernière.