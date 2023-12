Lorient : ça a chauffé entre Benjamin Mendy et Régis Le Bris !

En un an, le Lorient de Régis Le Bris est passé de révélation à déception de la Ligue 1. Dix-septièmes du classement, avec seulement un petit point d’avance sur la lanterne rouge clermontoise, les Merlus n’ont remporté que deux matches en championnat et leur dernier succès remonte au 22 octobre dernier face au voisin rennais (2-1). C’est donc la crise au Moustoir. Hier, nous vous dressions le portrait de la situation très compliquée que vit actuellement Le Bris avec ses joueurs.

L’entraîneur breton est d’ailleurs remonté contre ses ouailles et après le naufrage à Francis Le Blé, ce dernier n’avait pas hésité à charger ses joueurs. «Je n’ai pas senti que nous étions, à ce moment-là, dans la notion de derby. Je suis forcément extrêmement déçu de ce que j’ai vu. On a essayé de remonter les troupes à la mi-temps et de se dire qu’a minima, il ne fallait pas assister à un naufrage total. La deuxième mi-temps, il y a un tout petit peu plus de combativité, sans doute que Brest a baissé un peu de rythme ce qui a permis de contenir le score.»

Rien ne va plus chez les Merlus

Preuve de la tension existante, L’Équipe nous apprend que ce coup de gueule a été précédé d’une scène piquante dans le vestiaire lorientais après le match. Fâché, Le Bris a fait la morale à ses joueurs avant de pointer du doigt certains éléments à qui il a reproché un manque d’humilité et de remise en question. Le ton est monté et l’expérimenté Vincent Le Goff (34 ans) a alors demandé à son coach de nommer clairement les joueurs visés.

Sans sourciller, Le Bris a alors cité les noms de Benjamin Mendy, Jean-Victor Makengo, Isaak Touré et de Romain Faivre. L’Équipe poursuit en expliquant que les deux derniers n’ont pas bronché, alors que Mendy et Makengo ont très mal pris ce reproche. Makengo n’a d’ailleurs pas compris les critiques de son entraîneur alors qu’il n’a pas joué le match. De son côté, Mendy était en colère et a signifié que ce problème se règlera à la reprise. Titularisé à trois reprises en huit apparitions en L1, le latéral gauche semblait avoir conquis son monde pour son grand retour sur les terrains. Ce n’est visiblement pas le cas. Ambiance…