JT Foot Mercato : ils vont retrouver les terrains après leur descente aux enfers

Ils vont rejouer après avoir été accusés d’agressions

On est vendredi, c’est la fin de la trêve internationale et c’est donc le grand retour des championnats européens dès ce soir. Mais ce week-end sera un peu spécial puisque certains joueurs vont retrouver les terrains après, non pas une pause de 2 semaines, mais de plusieurs mois voire plusieurs années. Ce sera probablement le cas pour Benjamin Mendy. Deux ans après son dernier match officiel, l’ancien international français devrait faire partie du groupe de Lorient pour le match face à Monaco, son ancien club, ce dimanche. Accusé de viol et d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, le défenseur français a été acquitté et jugé non-coupable par le tribunal de Chester, et son arrivée précipitée à Lorient quelques jours plus tard avait secoué la planète football. Depuis l’annonce de son grand retour en Ligue 1, Benjamin Mendy a reçu le soutien de plusieurs joueurs, et on apprend même aujourd’hui dans L’Équipe que Kylian Mbappé lui aurait lui aussi envoyé de la force. Ce serait sur un groupe WhatsApp que le joueur du PSG aurait soutenu son ancien coéquipier à Monaco, un groupe dans lequel figureraient Pep Guardiola, Paul Pogba, Vinicius Jr, Memphis Depay, Rio Ferdinand ou encore Ilkay Gundogan. Des soutiens qui ne font pas l’unanimité en dehors de la sphère professionnelle. Si certains souhaitent l’encourager pour son retour sur les terrains, d’autres, au contraire, se révoltent de sa présence en Ligue 1 et lui montrent qu’il n’est pas le bienvenu. En témoignent ces affiches apparues la nuit dernière à Lorient, des soutiens pour les victimes qui concernent également le scandale lié à Wissam Ben Yedder. Si l’attaquant monégasque est lui aussi accusé d’agression sexuelle, c’est bien le retour de Benjamin Mendy sur les terrains qui crée l’événement. L’entraîneur des Merlus Régis le Bris avait précisé qu’il lui fallait 6 à 8 semaines pour se remettre en forme et en bonnes conditions pour rejouer. Si son retour dans une convocation ne devrait plus tarder, ce serait donc face à son ancien club que Mendy pourrait retrouver sa vie de footballeur professionnel, pour rappel son dernier match officiel remonte au 15 août 2021 avec Manchester City, c’était face à Tottenham. Autre joueur qui devait débuter ce week-end après une longue période sans jouer dû à un scandale : Mason Greenwood. Pur produit de Manchester United, Greenwood était vu comme LA pépite à suivre chez les Red Devils. Auteur de 35 buts en 129 matchs, l’Anglais avait tout pour réussir dans le club de son coeur, mais un scandale éclate en janvier 2022 : le joueur est accusé d’agression et de tentative de viol. Dès l’apparition de cette accusation avec photos et vidéos circulant sur les réseaux, Manchester United a pris la décision de le suspendre jusqu’à nouvel ordre. S’en suit une longue période durant laquelle on n’entend plus parler de Greenwood, jusqu’à février 2023 où la police anglaise annonce abandonner les charges contre le joueur de 21 ans en raison de « nouveaux éléments » et du « retrait de témoins clés ». Toujours sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester United, il était tout de même difficile de revoir Mason Greenwood rejouer sous le maillot rouge, et donc d’un commun accord, il a été libéré de son contrat. Et depuis cet été, l’Anglais a posé ses valises à Getafe où il a d’ailleurs été accueilli comme une rockstar, et après quelques entraînements il devrait pouvoir débuter sous ses nouvelles couleurs ce dimanche contre Osasuna. Même si la police a abandonné toute charge contre lui, Greenwood a toujours mauvaise réputation en Angleterre, mais pas en Espagne visiblement puisque son arrivée à Getafe a déjà marqué l’histoire du club. Selon le Daily Mail, il a déjà vendu plus de maillots que tout autre joueur dans l’histoire de Getafe. On verra si sa popularité continuera de grandir après ses débuts plus qu’attendus. Et troisième joueur impliqué dans un scandale, mais qui, contrairement à Mendy et Greenwood, n’a pas été suspendu pour le moment : Antony. L’attaquant de Manchester United est accusé par son ex-copine Gabriella Cavallin d’agression, menaces et violences physiques et psychologiques, mais continue de nier les accusations. Les Red Devils l’ont provisoirement écarté après leur dernier match de Premier League face à Arsenal et Antony a également été exclu du dernier rassemblement de la sélection brésilienne. Cependant, aucune suspension n’a officiellement été annoncée, donc on pourrait revoir l’ancien joueur de l’Ajax sur les terrains ce week-end pour le match face à Brighton. Mais pour le moment, le club mancunien n’a pas communiqué sur la présence ou non de son attaquant.

Thiago veut toujours quitter Liverpool !

Même si le mercato européen a fermé ses portes il y a tout juste deux semaines, certains joueurs cherchent toujours un nouveau défi et c’est le cas de Thiago Alcantara. Le milieu de terrain espagnol a failli partir de Liverpool cet été, il a notamment été approché par l’Arabie saoudite. Aujourd’hui, l’ancien joueur du Barça chercherait toujours à quitter la Premier League et selon As, c’est la Turquie qui serait sa destination la plus probable et notamment le club de Trabzonspor. On parle d’un contrat de deux ans avec une année en option, une offre qui plairait énormément à Thiago. Reste maintenant à convaincre Liverpool de lâcher son numéro 6, ce qui ne va pas être facile…

Les officiels du jour !

Kyle Walker prolonge à Manchester City jusqu’en 2026. Annoncé sur le départ cet été, l’international anglais était dans le viseur du Bayern Munich. Finalement le défenseur de 33 ans est resté en Premier League, et sa prolongation a été officialisée hier en début de soirée par les SkyBlues. Joao Palhinha avait aussi été approché par le Bayern Munich en fin de mercato et avait même passé sa visite médicale. Mais le transfert avait capoté dans les tout derniers instants du Mercato. Finalement, le Portugais a dû rester en Angleterre et aujourd’hui il a même prolongé l’aventure avec Fulham jusqu’en 2028. Callum Wilson était en fin de contrat en juin prochain et il a trouvé un accord avec les Magpies pour prolonger d’une saison, jusqu’en 2025. Enfin, Stijn Spierings revient au TFC. Après être passé sous les couleurs toulousaines entre 2020 et 2023, le milieu de terrain hollandais a débarqué au RC Lens cet été. Mais quelques semaines seulement après son arrivée, Spierings a fait son grand retour à Toulouse sous la forme d’un prêt.