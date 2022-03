Ligue 1 : Lille tenu en échec par Saint-Etienne dans un match fermé

Pour le match d'ouverture de la 28e journée de Ligue 1, le LOSC recevait l'AS Saint-Etienne à Pierre-Mauroy en ce vendredi soir. Après deux succès consécutifs en Championnat, le club nordiste (7e) avait l'occasion d'occuper la sixième place, qualificative pour l'Europe, en cas de victoire. Du côté des Verts, 17es avant cette rencontre, ils avaient à coeur d'engranger des points dans leur course effrénée pour le maintien dans l'élite.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, Pascal Dupraz laissait Wahbi Khazri, de retour progressivement de blessure. Jocelyn Gourvennec alignait le même onze qui s'était imposé à Lyon il y a deux semaines. Si l'entame de la rencontre semblait être à l'avantage des Lillois, qui contrôlaient le rythme de jeu, l'ASSE se réveillait au fur et à mesure de la première période pour mettre le pied sur le ballon et se procurait les premières occasions.

L'ASSE résiste bien

Néanmoins, l'évènement de ce premier acte concernait les locaux, puisque Renato Sanches devait sortir sur blessure, à moins d'une semaine de la réception de Chelsea pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Derrière, Mahdi Camara (24e) puis Ryad Boudebouz (37e) dégainaient les premières frappes cadrées, bien captées puis déviées par un Léo Jardim vigilant. Zeki Celik trouvait le poteau de Paul Bernardoni dans la foulée (40e) avant qu'Arnaud Nordin ne fasse travailler le portier portugais dans la foulée (45e +1).

En seconde période, Lille se montrait plus dominant dans le jeu mais ne trouvait pas la faille dans un bloc défensif stéphanois solide. Seuls les entrants Amadou Onana (48e) et Burak Yilmaz (68e) apportaient un semblant de danger dans la surface de réparation adverse. Les deux formations se quittent sur un match nul et vierge (0-0). Lille rate l'opportunité de monter à la 6e place devant Strasbourg, Saint-Etienne gagne provisoirement une place au classement.