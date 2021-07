Manchester United veut vraiment du lourd pour son attaque

Vice-champion d’Angleterre, Manchester United n’a plus soulevé le trophée de la Premier League depuis 2013. Sur la scène européenne, les Red Devils ont certes remporté la Ligue Europa en 2017, mais ils n’impressionnent plus grand monde, surtout en Ligue des Champions.

Mais cet été, le club anglais a visiblement décidé de mettre le paquet pour gâter Ole Gunnar Solskjaer. Sauf mauvaise surprise durant la visite médicale, Jadon Sancho va s’engager après l’Euro en échange de 85 M€ (hors bonus) et il pourrait bien être suivi par Raphaël Varane (Real Madrid) et Pau Torres (Villarreal). Et ce n’est pas terminé.

Un renfort estimé à au moins 60 M€

Le Sun annonce que Sancho pourrait ne pas être la seule recrue offensive de cet été. MU aimerait également recruter la sensation d’Everton, Dominic Calvert-Lewin. Âgé de 24 ans, l’international anglais (10 sélections, 4 buts) s’est révélé aux yeux du grand public en 2019/2020.

Auteur de 13 buts en 36 matches de championnat en 2019-2020, il a amélioré ses statistiques la saison passée (16 réalisations en 33 rencontres de Premier League). Sous contrat jusqu’en 2025 et estimé à 60 M€, Calvert-Lewin est également annoncé dans le viseur d’Arsenal et du Real Madrid de son ex-entraîneur, Carlo Ancelotti. À peine arrivé sur les bords de la Mersey, Rafa Benitez va avoir du pain sur la planche s’il veut conserver son buteur.