Ryan Gravenberch, la nouvelle pépite de l'Ajax Amsterdam qui affole les cadors européens

La suite après cette publicité

Modèle de formation ou de post-formation, l'Ajax Amsterdam a révélé de nombreux joueurs depuis quelques années. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Daley Blind, Christian Eriksen, André Onana ou encore Donny van de Beek, le modèle amstellodamois est une référence en Europe. Si la saison dernière, Sergiño Dest a crevé l'écran avant d'aller au FC Barcelone, cette fois-ci la pépite amenée à jouer les premiers rôles est Ryan Gravenberch. Un nom déjà bien connu des observateurs puisqu'il est attendu au tournant depuis un petit moment. Pur produit du centre de formation des Godenzonen, celui qui est surnommé "le Nouveau Paul Pogba" a vite crevé l'écran et a fait partie de l'équipe néerlandaise sacrée en 2018 lors de l'Euro U17. Longtemps détenteur du statut de plus jeune buteur en Youth League, Ryan Gravenberch.

Le 23 septembre 2018, il est devenu à 16 ans et 130 jours le plus jeune joueur à évoluer sous le maillot de l'Ajax Amsterdam lors d'une défaite 3-0 dans le Klassieker. Une entrée en jeu lui permettant de dépasser Clarence Seedorf qui détenait le record. Une légende de l'Ajax Amsterdam et des Pays-Bas dont le style de jeu se rapproche à celui de Ryan Gravenberch. Milieu de terrain relayeur box-to-box doué techniquement et assez complet, le jeune joueur de 18 ans dispose néanmoins d'un physique tout autre que son illustre aîné du haut de son mètre 90. Dans la rotation la saison dernière, Ryan Gravenberch est cette fois totalement intégré dans l'équipe d'Erik ten Hag. Il n'a d'ailleurs manqué que deux matches cette saison pour cause de Covid-19. Utilisé à 9 reprises dont 3 rencontres de Ligue des Champions disputées en intégralité, il a délivré 2 passes décisives. Sur une bonne dynamique, il a été promu en sélection suite au test positif de Tonny Vilhena (FK Krasnodar) alors qu'il devait jouer avec les Espoirs néerlandais. Il pourrait aussi connaître une première cape ce dimanche à 18h contre la Bosnie-Herzégovine.

La Juventus et le FC Barcelone sont sur les rangs

Cette convocation a d'ailleurs eu l'effet d'une surprise pour Ryan Gravenberch, qui est revenu sur cet épisode mercredi pour Fox Sports : «j’ai reçu un appel de l’entraîneur national ce matin et j’ai d’abord pensé : à qui appartient ce numéro ? Je pensais que quelqu’un plaisantait avec moi. Puis il m’a rappelé et m’a dit qu’il voulait m’emmener pour les deux prochains matchs.» Amusé, le jeune talent se sent néanmoins prêt à relever le défi : «ça va vite, aussi à Ajax. Quand vous êtes déjà appelé pour l’équipe nationale néerlandaise à l’âge de dix-huit ans, ça va assez vite. Mais je suis préparé pour ça, même si le niveau est élevé ici. Je peux apprendre quelque chose de tout le monde et j’espère faire mes débuts.» Cette explosion aussi fulgurante qu'attendue de Ryan Gravenberch tient en haleine les observateurs les plus assidus de l'Eredivisie. Pourtant, la situation aurait pu être différente si l'été dernier, l'Ajax Amsterdam n'avait pas prolongé sa pépite qui arrivait libre en juin 2021.

Désormais sous contrat avec les Lanciers jusqu'en juin 2023, Ryan Gravenberch peut s'inscrire dans l'avenir. Tout du moins pour cette saison puisque la concurrence est rude afin de s'offrir ses services. Suivi dés le plus jeune âge par de nombreux clubs, il est plus particulièrement dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus depuis un bon moment. Deux clubs qui ont récemment participé à des transferts avec l'Ajax Amsterdam, soit avec les dossiers Frenkie de Jong et Sergiño Dest côté catalan contre le dossier Matthijs de Ligt pour les Transalpins. Si l'Ajax Amsterdam tentera à tout prix de conserver sa pépite, le marché est tel que le club néerlandais devra le laisser fuir vers d'autres cieux à un moment donné. En attendant, les Godenzonen vont continuer à choyer leur pépite.