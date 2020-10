La Juventus et le Barça au duel pour le "nouveau Paul Pogba"

La suite après cette publicité

L'Ajax montre, année après année, la qualité de son centre de formation. Avec des joueurs comme Donny Van de Beek, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ou plus récemment Serginho Dest, le club batave a sorti de très bons joueurs. Et la relève semble déjà assurée avec Ryan Gravenberch qui, à 18 ans, est devenu un titulaire récurrent dans le 11 d'Erik Ten Hag.

Et, selon Tuttosport, il aurait réussi à attirer les regards de deux grands clubs ayant déjà fait des emplettes à Amsterdam : le FC Barcelone et la Juventus. Mesurant 1m90 avec un profil technique, l'adolescent est comparé par ces deux grands du football à un certain Paul Pogba. Si aucune approche concrète n'a encore été amorcée, les deux adversaires lors de la prochaine journée de Ligue des Champions pourraient bien s'affronter aussi pour récupérer ce Néerlandais au fort potentiel.