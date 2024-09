Manchester United a déjà des doutes sur Manuel Ugarte

À l’été 2023, Manuel Ugarte a décidé de signer au Paris Saint-Germain contre un chèque de 60 M€. Mais la carrière de l’Uruguayen aurait pu prendre une trajectoire bien différente. En effet, le milieu de terrain aurait pu poser ses valises en Angleterre, lui qui était dans le viseur de Liverpool, d’Aston Villa ou encore de Chelsea. Finalement, il a été convaincu par Luis Campos et son agent, Jorge Mendes, qui ont tout fait pour qu’il signe chez les champions de France. Mais son aventure dans l’Hexagone n’a pas vraiment été une partie de plaisir. Passé de titulaire à remplaçant, il n’a pas réellement convaincu Luis Enrique, qui a ouvert la porte à son départ une fois le mercato venu.

Très rapidement, Manchester United s’est positionné pour l’accueillir. Mais les discussions avec le PSG se sont étendues tout l’été. On s’est même demandé à un moment si les Red Devils, qui jugeaient son prix trop élevé, n’allaient pas changer de cible. Finalement, ils sont allés au bout des choses et ont fini par signer un chèque de 60 M€ (avec bonus) à Paris, qui conserve 10% sur une future revente. Arrivé le 30 août à MU, Ugarte a enfin pu lancer sa nouvelle aventure. Il a d’ailleurs expliqué son choix : « d’abord et avant tout, c’est son histoire, car nous savons tous à quel point United est un club immense — l’une des meilleures équipes du monde. Je suis vraiment excité. J’adorerais découvrir le stade légendaire de MU en tant que joueur et ressentir la présence des supporters. »

Une prestation très décevante

Puis, il a ajouté : « j’ai aussi parlé avec un ou deux joueurs - avec Bruno et Lisandro Martínez - et j’ai beaucoup discuté. Alors oui, je suis vraiment ravi et surtout impatient et excité, même si je suis évidemment conscient que c’est une grande responsabilité et que je suis préparé à cela. J’ai aussi beaucoup parlé avec Facundo Pellistri et il m’a tout raconté. L’ambiance qui se dégage, l’ambiance qui se crée le jour du match à Old Trafford. Tout cela est incroyable. » Après la trêve internationale de septembre, l’ancien joueur du Sporting CP a enfin pu disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Le 14 septembre, il est entré 17 minutes lors de la victoire 3 à 0 face à Southampton.

Après une première titularisation en League Cup face à Barnsley le 17 septembre (7-0, 62 minutes jouées), il a enchaîné le 21 septembre en championnat face à Crystal Palace (0-0, 14 minutes jouées). Ensuite, Ugarte a été titularisé mercredi soir en Ligue Europa face à Twente (1-1). Sur le pré durant 90 minutes, il a vécu une soirée très difficile. La presse anglaise ne l’a d’ailleurs pas épargné hier. « Il a eu du mal à se distinguer lors de sa deuxième titularisation. Il est resté sur le terrain pendant toute la durée du match, mais a eu du mal à avoir un impact notable toute la soirée », a écrit le Manchester Evening News. The Sun lui a donné la note de 6 en ajoutant qu’il a fait quelques bons tacles, mais qu’il aurait surtout pu faire mieux.

Déjà des doutes sur lui

Conscient de sa prestation manquée, le joueur avait fait son mea-culpa sur Instagram après la rencontre. « Je suis le premier à faire mon autocritique. Ce n’était pas un grand match, d’un point de vue personnel. Nous devons continuer à travailler », a-t-il écrit. Des propos qui ont fait réagir ce vendredi le Manchester Evening News qui a écrit : « Manchester United fait face à la réalité alarmante de Manuel Ugarte après un aveu honnête. Manuel Ugarte a effectué sa deuxième titularisation pour Manchester United mercredi soir, mais il a produit une prestation décevante. Il y a des choses à apprécier dans le fait qu’un joueur de 23 ans assume sa performance manquée, compte tenu du nombre de joueurs de United qui auraient pu être accusés de ne pas le faire mercredi soir. »

Le MEN poursuit : « mais la prestation d’Ugarte nous rappelle le chemin qu’il reste à parcourir. Ten Hag a raison de dire qu’Ugarte a besoin de temps, et il faudra peut-être des semaines, voire des mois, avant de voir la meilleure version de l’ancien joueur du PSG. Les fans de United espéraient avoir récupéré un joueur prêt à l’emploi pour réparer leur milieu de terrain, mais cela n’a jamais été le cas. Ugarte pourrait être un milieu de terrain brillant pour United dans les années à venir, mais le fait est qu’il faudra bien plus qu’une seule recrue pour réparer leur milieu de terrain. » À Manchester, où on a été déçu par Casemiro, on a déjà quelques doutes sur Manuel Ugarte.