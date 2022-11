Real Madrid : des nouvelles rassurantes pour Karim Benzema

En conférence de presse avant d'affronter le Rayo Vallecano lundi soir, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti avait annoncé que son attaquant vedette Karim Benzema, récent vainqueur du Ballon d'or 2022, ne sera pas de la partie pour le match de clôture de la 13e journée de Liga. Néanmoins, cette absence ne serait pas due réellement à des pépins physiques handicapants...

En effet, à en croire les informations de RMC Sport, le staff médical du Real Madrid ne souhaiterait prendre aucun risque avec son buteur de 35 ans, entré en jeu face au Celtic en milieu de semaine passée en Ligue des champions et absent des deux rencontres précédentes. De plus, le staff de l'équipe de France le suit également à distance et espère le voir se préserver pour la Coupe du monde 2022. Pour cela, le média ajoute qu'il pourrait même être absent du groupe qui jouera Cadix pour la dernière rencontre en championnat avant la trêve Mondial.