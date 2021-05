Dijon : Jonathan Panzo observé en Bundesliga

Dans la triste saison de Dijon, officiellement relégué en Ligue 2, Jonathan Panzo (20 ans) aura montré des qualités intéressantes. Le défenseur central anglais, arrivé de l'AS Monaco l'été dernier, a disputé 20 matches de Ligue 1 qui lui ont permis de gagner en expérience, mais aussi d'éveiller l'intérêt d'écuries de Bundesliga.

Selon nos informations, l'international Espoirs anglais (5 capes), représenté par CAA Base depuis peu, est suivi par le Borussia Mönchengladbach et Augsbourg. Adi Hütter, futur coach de Gladbach, le suit depuis très longtemps. Le FCA, de son côté, pense à lui comme un possible successeur de Felix Uduokhai (23 ans), sollicité par des clubs plus huppés en Allemagne. Sous contrat avec le DFCO jusqu'en juin 2023, Panzo pourrait ne pas faire de vieux os en Côte d'Or.