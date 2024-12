Fluminense : Thiago Silva a terminé à genoux et en larmes

À l’issue de son contrat avec Chelsea, Thiago Silva (40 ans) a fait son grand retour dans son club formateur de Fluminense, au Brésil. Mal embarqué en Championnat, le club basé à Rio de Janeiro est passé tout proche de la relégation. Lors de la dernière journée, Silva et ses partenaires ont réussi à l’emporter sur la pelouse de Palmeiras (1-0) et resteront donc en Serie A lors de la prochaine saison, dans une rencontre qui a particulièrement marqué l’ex-défenseur du PSG.

Au coup de sifflet final, l’ex-international brésilien a traversé le terrain sur les genoux avant d’embrasser la pelouse, les larmes aux yeux, et de se prosterner devant la tribune des supporters après une saison difficile. «La peur fait partie de notre vie, la peur est constante, mais je pense que notre courage doit être plus grand que notre peur, et je pense que nous devons glorifier le nom de Dieu, car cela a été une année très compliquée», a réagi le défenseur central.