La nomination de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges étonne en Belgique

Rudi Garcia reprend du service et cette fois, ce n’est pas avec un club. Libre depuis son départ de Naples à l’automne 2023, l’ancien entraîneur du LOSC, de l’OM ou encore de l’OL pour ne citer qu’eux, a été nommé sélectionneur de la Belgique. Il aura pour mission de mener les Diables Rouges à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Réputé pour être toujours très bien préparé pour ses entretiens d’embauche, le Français a raflé la mise devant un certain Thierry Henry, dont la venue semblait plus compliquée. Il aurait pourtant été préféré à Garcia à en croire les réactions plutôt mitigées outre-Quiévrain.

C’est par exemple la réaction du Nieuwsblad. «Je pensais qu’un autre lapin blanc allait apparaître» réagit le média néerlandophone, citant tour à tour Thierry Henry et Julen Lopetegui comme des noms plus ronflants. D’après le sondage publié sur son site, les internautes sont également dubitatifs. Sur 4 500 personnes interrogées, 44% auraient préféré un autre sélectionneur quand 43% sont prêts à lui donner sa chance et attendront ses premiers matchs avant de le juger. 13% estiment tout de même qu’il est la personne idoine pour succéder à Domenico Tedesco. Pour le chef de la rubrique football du Nieuwsblad, Garcia incarne davantage le passé que l’avenir.

Les Wallons ont plus confiance que les Flamands

«Je lui donne le bénéfice du doute, mais il y a aussi du doute. Ses derniers passages, notamment à Al-Nassr et après à Naples, ne furent pas une réussite. De plus, il devient désormais nécessaire de mettre tous les ego au diapason. Mais Rudi Garcia a déjà montré par le passé qu’il osait tenir bon», souligne tout de même Ludo Vandewalle. Ce doute sur le technicien de 60 ans est plus marqué dans la partie flamande que wallone. La Dernière Heure a par exemple réalisé le même type de sondage que son concurrent avec des résultats foncièrement différents. 60% des répondants voient ce choix comme bon, contre 39% de mécontents (et 1% sans opinion).

Les Belges francophones ont peut-être en mémoire le doublé Ligue 1-Coupe de France avec le LOSC en 2011. Rudi Garcia a d’ailleurs expliqué qu’il allait faire appel à Eden Hazard pour mener à bien sa mission. Avec l’aide de son ancien protégé, il espère bien convaincre Thibaut Courtois de retourner en sélection. «Eden habite Madrid, donc c’est un avantage pour faire revenir Thibaut Courtois. Il sera à même de dire à certains joueurs ce qu’ils peuvent trouver avec moi à la tête de la sélection belge.» En rappelant le Madrilène, Garcia profiterait non seulement d’un des meilleurs gardiens du monde, mais il offrirait également à la Belgique un parfait trait d’union entre les deux communautés linguistiques principales.

Les anciens de la sélection sont partagés

«J’ai reçu des messages de mes anciens joueurs belges. C’était toujours un plaisir de les avoir avec moi et de les lire aussi ce matin quand ils ont appris la nouvelle» enchaînait le technicien lors de sa conférence de présentation. C’est par exemple le cas de Radja Nainggolan avec qui il a travaillé du temps de la Roma. «C’est un entraîneur qui a sa propre vision. D’après mon expérience, c’est aussi quelqu’un qui s’entend très bien avec son groupe de joueurs. Il avait une bonne relation avec ses joueurs, donc je pense qu’il va aussi s’entendre avec des joueurs expérimentés comme Lukaku et De Bruyne. Il est également doué avec les jeunes joueurs» assure le milieu de terrain, qui vient de sortir de sa retraite.

Ces prises de position ne feront en revanche pas taire tous les sceptiques, comme Philippe Albert sur la RTBF. Pour l’ancien international (41 sélections, 5 buts), ce mariage entre les Diables et Rudi Garcia a quelque chose d’étonnant. «Cela va être sa première expérience en équipe nationale. Tout le monde espère que c’est le bon choix. Même si personnellement, j’aurais préféré Thierry Henry, voire Mark van Bommel. Il faut respecter la décision de l’Union belge et laisser sa chance à Rudi Garcia qui a des qualités indéniables. Il devra les montrer rapidement», estime l’ex-défenseur central d’Anderlecht et de Newcastle pour qui les chantiers ne manquent pas entre les jeunes à faire progresse et les cadres historiques à remobiliser.