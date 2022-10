Ligue 1 : vainqueur de Montpellier, le RC Lens monte sur le podium

Pour la troisième rencontre de la 11e journée de Ligue 1, le RC Lens accueillait le Montpellier HSC dans un stade Bollaert-Delelis à guichets fermés, le 13e consécutif. Défaits à Lille la semaine passée, les hommes de Franck Haise, prolongé jusqu'en 2027, devaient se relancer face à une équipe héraultaise en manque de confiance (4 défaites sur ses 5 derniers matches). Le technicien nordiste profitait du retour de Frankowski dans le couloir droit tandis que Claude-Maurice était aligné sur le flanc gauche de l'attaque. Olivier Dall'Oglio proposait un onze avec 7 joueurs formés au club, dont le jeune Fayad, remplaçant Ferri, suspendu.

Très vite dans cette rencontre, les Sang et Or mettaient la pression sur les Montpelliérains et les faisaient reculer dans leur dernier tiers. Néanmoins, les visiteurs se procuraient la première occasion par l'intermédiaire d'Estève, au-dessus de la transversale de Samba (23e), sur un corner de Savanier. Les locaux se réveillaient dans la foulée et se procuraient quelques opportunités, mais ni Sotoca (29e) ni Openda (35e, 43e) ne trouvaient le cadre d'Omlin. Mavididi réussissait la première tentative cadrée des siens, tranquillement captée par Samba (39e). Un round d'observation un peu long entre les deux formations.

Said réveille Bollaert

Au retour des vestiaires, les Lensois, poussés par des supporters bouillants depuis le coup d'envoi, montraient les mêmes intentions offensives qu'en première période, mais manquaient toujours de justesse dans le dernier geste ou le dernier appel. Le MHSC, quant à lui, peinait à créer des séquences intéressantes dans le camp adverse, s'en remettant souvent au génie de son capitaine Savanier, en vain. Néanmoins, son bloc bas solide arrivait à perturber le jeu lensois et permettait à l'équipe de se rassurer défensivement. Mais sur un ballon perdu de Savanier devant la surface, l'entrant Said gagnait son duel face à Omlin et ouvrait la marque (1-0, 68e), son quatrième but en sortie de banc.

Le RCL avait même l'opportunité de doubler la mise si le contrôle de Sotoca n'était pas trop long sur la remise de Cabot (72e), très remuant depuis son entrée en jeu. Le coaching de Haise avait failli être doublement gagnant, mais Da Costa ratait de peu le cadre sur sa frappe croisée (78e). Sur son premier ballon, Germain ratait le cadre de peu de la tête pour refroidir l'antre artésien (81e). Derrière, Machado se servait de l'appel de Fofana pour tenter sa chance, déviée par Omlin (82e). Le portier suisse s'imposait également face à la madjer de Sotoca (89e) et les tirs de Da Costa (90e, 90+5e). Score final, 1 à 0. Au classement, Lens est troisième provisoire grâce à ces trois points avant le Classique entre le PSG et l'OM dimanche soir, Montpellier reste 10e avant les matches de dimanche.