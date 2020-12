Montpellier - PSG : Streaming : comment regarder le match en direct

Après une forte zone de turbulences ces dernières semaines, le PSG a retrouvé la sérénité et vole vers des horizons plus calmes. Il faut dire que la victoire 3-1 à Old Trafford face à Manchester United a tout changé. L'équipe moribonde et hors de forme qui subissait les rencontres aussi bien en Ligue des Champions qu'en Ligue 1 a montré un bien meilleur visage. C'est donc une formation parisienne avec le plein de confiance qui se déplace à Montpellier pour reprendre le large en tête de la Ligue 1, une obligation devant le retour en force de l'OM. Pour ce choc de haut de tableau entre le 1er et le 6e séparés par seulement deux points, Paris évoluera avec quelques absents de choix, à savoir Marco Verratti et Neymar notamment. Mais Thomas Tuchel pourra compter sur Kylian Mbappé, Marquinhos, Keylor Navas ou encore Angel Di Maria. Du côté du MHSC, Michel Der Zakarian pourra compter sur ses forces vives de Mollet à Ferri en passant par Laborde. A noter toutefois l'absence d'Andy Delort touché par le coronavirus.

Regarder Montpellier-PSG en streaming direct

Bien que largement favori, le Paris Saint Germain devra se méfier d’une formation montpelliéraine joueuse et qui pourrait poser des problèmes au champion de France en titre. D'ailleurs sur les 5 dernières rencontres, le bilan est très équilibrée à la Mosson avec 2 victoires du club héraultais, un nul et deux victoires parisiennes. Cette affiche promet donc du grand spectacle et vaut le détour. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux clubs historiques de la L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce samedi soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club de la capitale ou du club de la Paillade et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Montpellier vs PSG en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, smartphone ou même tablette. La rencontre sera donc disponible via l'application My Canal.

La rencontre de la 13e journée du championnat de France sera arbitrée par le très expérimenté Mikaël Lesage. L'homme en noir de 45 ans est un habitué des matches de première division française. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Bertrand Jouannaud. Guillaume Paradis sera le quatrième arbitre. Enfin, Antony Gautier et Aurélien Petit officieront en tant qu'arbitres assistants vidéo.

